البحرين تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

أعرب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، وزير الخارجية السابق، خالد بن أحمد آل خليفة، عن تعازيه بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

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وكتب الوزير السابق في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين: "رحم الله السيد وليد المعلم، الأخ الوفي والدبلوماسي القدير في الأوقات الصعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله السيد وليد المعلم . الاخ الوفي و الدبلوماسي القدير في الاوقات الصعبة .

إنا لله و إنا إليه راجعون #سوريا — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) November 16, 2020

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين وفاة الوزير وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: تويتر