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البحرين تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

أخبار العالم العربي

البحرين تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري
Reuters
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أعرب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، وزير الخارجية السابق، خالد بن أحمد آل خليفة، عن تعازيه بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

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وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وكتب الوزير السابق في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين: "رحم الله السيد وليد المعلم، الأخ الوفي والدبلوماسي القدير في الأوقات الصعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين وفاة الوزير وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: تويتر

 

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