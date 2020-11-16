قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين "سيف العرب"

توجهت قوات أردنية، اليوم الاثنين، إلى مصر، للمشاركة في التمرين العسكري المشترك "سيف العرب"، الذي تشارك فيه 4 دول عربية (الأردن، البحرين، مصر، الإمارات).

ويهدف هذا التمرين، الذي يستمر من 15 إلى 27 الشهر الجاري، إلى تطوير العمل بين الدول المشاركة، وخلق بيئة عمليات مشتركة لمواجهة التحديات في الإقليم والمنطقة.

ومن المقرر كذلك قيام القوات البرية بتدريبات على عمليات خاصة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن البحري، وتنفيذ مختلف الرمايات البحرية والجوية، والقفز الحر وتأمين حماية المياه الاقليمية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية