الحوثيون يعينون سفيرا جديدا في سوريا

عينت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، سفيرا جديدا لها في دمشق، خلفا للقيادي الحوثي نايف القانص، الذي تم تعيينه في العام 2016.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" الموالية للحوثيين، إن عبدالله علي صبري "أدى اليوم الأحد اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، سفيرا لحكومة صنعاء لدى سوريا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي".

وأضافت: "بعد أداء اليمين، أبلغ الرئيس المشاط، السفير صبري، نقل تحياته للرئيس السوري بشار الأسد والحكومة السورية، وتمنياته للشعب السوري المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار".

وعبد الله الصبري رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين (تجمع إعلامي موال للحوثيين في صنعاء) وهو أيضا قيادي في "حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية".

المصدر: RT