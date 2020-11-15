السيسي يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متضمنة دعوة لزيارة مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق المزيد في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.

من جانبه، تطلع الشيخ نواف الأحمد، إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وشدد الشيخ نواف الأحمد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.

المصدر: اليوم السابع