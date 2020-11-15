قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف على صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية، بقصف لطيران التحالف العربي على مواقع للجماعة في صعدة شمال اليمن.

ووفق إعلام الجيش اليمني، استهدف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، تجمعات الحوثيين خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت "عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية".

#صعدة

طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، وسقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) November 15, 2020

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف العربي شن غارة جوية صباح اليوم على منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة.

كما أشارت القناة إلى مقتل امرأة وإصابة رجل وامرأة بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل عبدل بمديرية قطابر الحدودية مع المملكة.

#المسيرة_عاجل | صعدة: استشهاد امرأة وإصابة رجل وامرأة بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل عبدل بمديرية قطابر الحدودية — المسيرة - عاجل (@alosbou) November 15, 2020

#المسيرة_عاجل | #صعدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارة على منطقة الفرع بمديرية #كتاف — المسيرة - عاجل (@alosbou) November 15, 2020

المصدر: RT