إسرائيل تعلق على بيان "هيئة كبار العلماء" السعودية حول "الإخوان المسلمين"

رحبت إسرائيل ببيان أصدرته "هيئة كبار العلماء" السعودية اعتبرت فيه أن "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها "إسرائيل بالعربية" في "تويتر"، اليوم الأحد: "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في التغريدة: "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها. حياكم الله".

يسعدنا نحن في #إسرائيل🇮🇱 ان نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك ان جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس. نحن بأمس الحاجة الى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها. حياكم الله @aliftasa

🇸🇦 https://t.co/U24s9qFuwd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 15, 2020

وسبق أن أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية، يوم 10 نوفمبر، بيانا قالت فيه: "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

ولا تصنف إسرائيل جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، بينما وضعتها عدة دول عربية، بينها مصر والسعودية، ضمن قوائمها للإرهاب.

المصدر: RT