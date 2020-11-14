 
مباشر
عاجل
موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اليمن.. وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة (فيديو)

أخبار العالم العربي

اليمن.. وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5m5

قال مراسل RT يوم السبت، إن حريقا بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة.

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الإنفجار.

ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار الهائل للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا