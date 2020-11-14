اليمن.. وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة (فيديو)

قال مراسل RT يوم السبت، إن حريقا بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة.

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الإنفجار.

ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار الهائل للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.

حريق ضخم يلتهم محطة الحجي للوقود في مدينة باجل شمال محافظة الحديدة، حيث بدأ الحريق بتماس كهربائي ليتلوه انفجار ضخم.



وحتى اللحظة لم يتم التأكد ما إذا كان الحريق قد تسبب بسقوط ضحايا.#يمن_بوستpic.twitter.com/SNxAE7u4uS — يمن بوست (@yemenpostye) November 14, 2020

يتبع..