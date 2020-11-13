مرصد الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق المصحف

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بما أعلنته السلطات البلجيكية، أمس الخميس، بتوقيف خمسة نشطاء ينتمون لليمين المتطرف، للاشتباه في رغبتهم بنشر الكراهية عن طريق حرق مصحف في بروكسل.

وقال المرصد، في بيان له اليوم: "نشيد بموقف وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، من وأد هذه الفتنة في مهدها، من خلال تصريحه ورفضه إقامة هؤلاء المتطرفين، كونهم يمثلون تهديدا خطيرا للنظام العام في بلجيكا".

وأكد المرصد، أن "سرعة استجابة السلطات البلجيكية خطوة إيجابية للقضاء على خطاب الكراهية واستئصال لأحد جذور الإرهاب والعنف"، مشددا على أن "هذه الاستجابة بالمنع تُرسخ بشكل مباشر لثقافة التعايش المشترك من خلال الحفاظ على مشاعر الآخرين واحترام معتقداتهم ورموزهم الدينية المقدسة".

يذكر أن المعتقلين (من مواطني الدنمارك) هم من المتعاطفين مع حركة "سترام كورس" (النهج الصلب) التي يقودها المتطرف راسموس بالودان، والمعروف بعدائه للإسلام وللمهاجرين.

المصدر: RT