خفر السواحل اليمني يعلن ضبط سفينة لتهريب المخدرات على متنها 6 بحارة إيرانيين

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، تمكنها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي في محافظة المهرة، من إحباط محاولة تهريب 730 كيلوغراما من المخدرات عبر البحر إلى المحافظة.

وأوضح مصدر أمني مسؤول لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "قوات خفر السواحل ضبطت سفينة قبالة سواحل المهرة، على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني"، مشيرا إلى أنه عند تفتيش السفينة تم العثور على 730 كيلوغراما من المواد المخدرة.

وحسب المصدر احتجزت السفينة والبحارة وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع المتهمين بحضور وكيل نيابة محافظة مدينة الغيضة.

ووجه وكيل نيابة الغيضة القاضي هاني بلحاف، بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها بعد المعاينة وأخذ عينة منها للفحص المخبري، كما أنه سيتم إحالة المتهمين بعد استكمال التحقيق معهم إلى النيابة تمهيدا لتقديمهم للقضاء.

وأشاد المصدر بجهود القوات البحرية، وخفر السواحل وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية التي ساهمت في إنجاز هذه العملية النوعية، مثمنا في الوقت نفسه تعاون قوات التحالف العربي ومساهمتها في تحقيق هذا الإنجاز الأمني".

يأتي ذلك غداة إعلان وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، عبر "تويتر"، "تمكن البحرية اليمنية من ضبط سفينة إيرانية في المياه اليمنية أثناء قيامها بعمليات صيد غير مشروع قبالة سواحل محافظة المهرة في البحر العربي".

المصدر: وكالة "سبأ"