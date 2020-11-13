مصدران عسكريان لـ RT: مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم بشمال شرق سوريا

قال مصدران عسكريان لـ RT، مساء يوم الجمعة، إن جنديين تركيين قتلا في انفجار لغم على أطراف منطقة تل تمر بشمال شرق سوريا.

وأضاف المصدران أن الجنود الأتراك كانوا بصدد زرع الألغام في الحد الفاصل، لكن يبدو أن أحد الألغام انفجر بهم.

ومدينة تل تمر هي مدينة متاخمة بين الجيش السوري و"قسد" من طرف والجيش التركي والفصائل السورية الموالية له من طرف آخر.

وتحدث مناوشات بين الحين والآخر في قرى شمال البلدة، لكنها لا تصل حد الهجوم.

المصدر: RT