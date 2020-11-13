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وفاة طفل بمخيم الزعتري إثر حريق

أخبار العالم العربي

وفاة طفل بمخيم الزعتري إثر حريق
Reuters
مخيم الزعتري- صورة أرشيفية
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لقي طفل مصرعه وأصيب آخرون جراء اندلاع حريق في ثلاثة كرفانات داخل مخيم الزعتري للاجئين في الأردن.

وقال ناطق إعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإطفاء والإسعاف، والدفاع المدني تعاملت مساء أمس الخميس مع حريق شب في ثلاثة كرفانات داخل مخيم الزعتري.

وأسفر الحريق عن وفاة طفل إثر تعرضه لحروق وإصابة اثنين آخرين بضيق في التنفس إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى المستشفى وحالة المصابين العامة متوسطة.

المصدر: وكالات

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