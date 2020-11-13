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سعيد في زيارة دولة إلى قطر

أخبار العالم العربي

سعيد في زيارة دولة إلى قطر
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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يصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، غدا السبت، إلى قطر، في زيارة دولة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الجمعة: "تلبية لدعوة من سمو أمير البلاد المفدى يصل الرئيس التونسي إلى الدوحة غدا في زيارة دولة للبلاد".

وذكرت أنه من المقرر أن يبحث الزعيمان بالديوان الأميري بعد غد الأحد "العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين"

وجاء في بيان مقتضب صادر عن الرئاسة التونسية، أن الزيارة، وهي الأولى من نوعها، ستستمر ثلاثة أيام، دون تفاصيل أخرى.

المصدر: وكالات

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