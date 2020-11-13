مفوضة حقوق الطفل في روسيا تهدي عقيلة الرئيس السوري تذكارا من داغستان

التقت آنا كوزنتسوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، عقيلة الرئيس السوري، أسماء الأسد، خلال زيارة تقوم بها إلى دمشق، وأهدت للسيدة أسماء هدية تذكاية داغستانية. .

وناقشت آنا كوزنتسوفا وأسماء الأسد خلال اللقاء قضايا التعاون بين البلدين في مجال حماية حقوق الأطفال وإعادة القاصرين من المخيمات بسوريا إلى أوطانهم الأصلية.

وقدمت كوزنيتسوفا خلال لقائها أسماء الأسد هدية تذكارية تمثلت بفناجين من القهوة مصنوعة من الفضة وتحمل نقوشا تمثل رمزا للصناعة اليدوية القديمة في جمهورية داغستان الروسية بمنطقة القوقاز.

المصدر: RT