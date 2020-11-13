الجيش اللبناني: الطائرة الأمريكية بمطار رياق تقوم بمهمة روتينية ولم تنقل الصحفي الأمريكي تايس

نفى الجيش اللبناني اليوم الجمعة معلومات متداولة حول نقل طائرة أمريكية لصحفي أمريكي مشتبه باحتجازه بسوريا من أحد مطارات لبنان العسكرية، مشيرا إلى أن الطائرة كانت بمهمة "روتينية".

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وقالت قيادة الجيش في بيان إن "الطائرة العسكرية الأمريكية التي وصلت إلى مطار رياق العسكري في البقاع، كانت في مهمة روتينية وعلى متنها فريق أمريكي قادم لتدريب بعض الوحدات العسكرية، وقد أنهت مهمتها وغادرت دون أن تقل الصحفي الأمركي أوستن تايس، خلافا لما تردد".

وكانت معلومات صحفية أفادت بأن وصول طائرة عسكرية أمريكية إلى مطار رياق العسكري أثار تساؤلات حول نقل الصحفي الأمريكي​ المحتجز في سوريا أوستن تايس، وذلك ضمن وساطة يقودها المدير العام للأمن العام اللبناني عباس ابراهيم.

وكان اللواء ابراهيم زار واشنطن في الشهر الفائت، والتقى مسؤولين أمريكيين، حيث ناقش مصير أمريكيين محتجزين في سوريا.

وأسهم اللواء عباس ابراهيم العام الماضي في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الكندي كريستيان لي باكستر، والأمريكي سام غودوين، اللذين كانا محتجزين أيضا في سوريا.

المصدر: النشرة