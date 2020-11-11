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نصر الله يحذر من عدوان أمريكي أو إسرائيلي خلال الشهرين المتبقيين لترامب

أخبار العالم العربي

نصر الله يحذر من عدوان أمريكي أو إسرائيلي خلال الشهرين المتبقيين لترامب
Reuters
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أن "السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل في المنطقة لن تتغير بتغير الإدارة" في واشنطن.

وقال: "حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أسوأ أو من أسوأ الحكومات الأمريكية المتعاقبة وهي الأشد وقاحة وعنجهية وتكبرا وإرهابا".

وأضاف: "أنا على المستوى الشخصي فرح في السقوط المذل لترامب"، داعيا حلفاءه في المنطقة إلى "الحذر الشديد من أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي محتمل في الشهرين المتبقيين من حكم ترامب".

المصدر: "رويترز"

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