نصر الله يحذر من عدوان أمريكي أو إسرائيلي خلال الشهرين المتبقيين لترامب

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أن "السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل في المنطقة لن تتغير بتغير الإدارة" في واشنطن.

وقال: "حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أسوأ أو من أسوأ الحكومات الأمريكية المتعاقبة وهي الأشد وقاحة وعنجهية وتكبرا وإرهابا".

وأضاف: "أنا على المستوى الشخصي فرح في السقوط المذل لترامب"، داعيا حلفاءه في المنطقة إلى "الحذر الشديد من أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي محتمل في الشهرين المتبقيين من حكم ترامب".

المصدر: "رويترز"