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نجل سلمان العودة ينشر مكالمة لوالده من السجن

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نجل سلمان العودة ينشر مكالمة لوالده من السجن
وكالات
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نشر عبد الله العودة نجل رجل الدين السعودي سلمان العودة مكالمة هاتفية لوالده من داخل السجن، وذلك قبل أيام من محاكمته المقررة في 16 نوفمبر الجاري.

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وكتب العودة عبر حسابه على تويتر: "في مكالمة من السجن، نسمع فيها صوت الوالد سلمان العودة"، وأضاف: "الحفيد ميلاد يبشر جده: أبشرك دخلت المرحلة المتوسطة، فيجيب سلمان العودة: "لا ما شاء الله، أنا مشتاق لكم كلكم".

وأرفق المنشور بمقطع فيديو مصور للمكالمة.

وقبضت السلطات السعودية على العودة في 10 سبتمبر 2017، ويحاكم في 37 تهمة منها "زعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة وتأليب المجتمع على الحكام والسعي لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان المسلمين المصنف إرهابيا في المملكة ضد الوطن وحكامه".

المصدر: RT

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