نجل سلمان العودة ينشر مكالمة لوالده من السجن

نشر عبد الله العودة نجل رجل الدين السعودي سلمان العودة مكالمة هاتفية لوالده من داخل السجن، وذلك قبل أيام من محاكمته المقررة في 16 نوفمبر الجاري.

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وكتب العودة عبر حسابه على تويتر: "في مكالمة من السجن، نسمع فيها صوت الوالد سلمان العودة"، وأضاف: "الحفيد ميلاد يبشر جده: أبشرك دخلت المرحلة المتوسطة، فيجيب سلمان العودة: "لا ما شاء الله، أنا مشتاق لكم كلكم".

وأرفق المنشور بمقطع فيديو مصور للمكالمة.

في مكالمة من السجن.. نسمع فيها صوت الوالد #سلمان_العودة



الحفيد ميلاد يبشّر جده.. "أبشرك دخلت [المرحلة] المتوسطة"

فيجيب #سلمان_العودة

"لاااه ماشاء الله!.. أنا مشتاق لكم كلكم!" pic.twitter.com/dzBEtbs275 — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 11, 2020

وقبضت السلطات السعودية على العودة في 10 سبتمبر 2017، ويحاكم في 37 تهمة منها "زعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة وتأليب المجتمع على الحكام والسعي لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان المسلمين المصنف إرهابيا في المملكة ضد الوطن وحكامه".

المصدر: RT