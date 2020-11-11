الداخلية الأردنية تصدر "أمرا دفاعيا" تمنع بموجبه التجمعات

أوعز وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة إلى الحكام الإداريين "بتفعيل أمر الدفاع رقم 20" القاضي بمنع التجمعات في المناسبات واستخدام إجراءات وأدوات الوقاية والسلامة العامة.

وشدد على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدا أنه ستجري متابعة وضبط الأشخاص الذين قاموا يوم أمس بعمل تجمعات انتخابية وإطلاق العيارات النارية.

وعزا الحلالمة هذا الإجراء إلى تطورات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات وعدم التزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع ما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين إيلاء هذا الأمر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الاختصاص.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم أمس عن تسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120982، والوفيات إلى 1386.

المصدر: "بترا"