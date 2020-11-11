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استعدادات لجنازة عريقات في مدينة رام الله

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استعدادات لجنازة عريقات في مدينة رام الله
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أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
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تجري الاستعدادات لجنازة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، والتي تصادف ذكرى مرور 16 عاما على وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

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وستقام مراسم التأبين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، في مقر الحكومة، حيث سيضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إكليلا من الزهور، تكريما لعريقات.

ومن المقرر أن يتوجه موكب الجنازة من رام الله إلى أريحا، بعد مراسم التأبين، حيث سينقل جثمان عريقات إلى مسجد المدينة للصلاة. 

ومن المفترض أن ينتقل الموكب إلى مقبرة قريبة عقب ذلك، وسط مراسم عسكرية.

وأعلن عباس الحداد الوطني ثلاثة أيام على وفاة عريقات، الذي وصفه بأنه "الأخ" و "الصديق".

جدير بالذكر أن عريقات، 65 عاما، كان قد شغل منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات، ثم في عهد الرئيس محمود عباس، وكان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة، على مدى عقود من الصراع مع إسرائيل.

توفي عريقات، الذي كان يقيم منذ فترة طويلة في أريحا، يوم أمس الثلاثاء، جراء مضاعفات صحية، إثر إصابته بفيروس كورونا في مطلع أكتوبر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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