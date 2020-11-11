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دحلان يشيد بـ"انعطاف كبير" في موقف تركيا

أخبار العالم العربي

دحلان يشيد بـ
Reuters Eliana Aponte
محمد دحلان - صورة أرشيفية
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في خطوة نادرة، أشاد القيادي الفلسطيني المنشق عن حركة "فتح" محمد دحلان بتصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وذكر دحلان المقيم في الإمارات، بتغريدة نشرها أمس الثلاثاء على حسابه في "تويتر": "الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة، وهو مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم".

ولم يوضح دحلان الذي سبق أن أصدرت الحكومة التركية مذكرة اعتقال بحقه ما يقصده بهذا "الانعطاف الكبير".

المصدر: RT

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