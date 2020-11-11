دحلان يشيد بـ"انعطاف كبير" في موقف تركيا

في خطوة نادرة، أشاد القيادي الفلسطيني المنشق عن حركة "فتح" محمد دحلان بتصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وذكر دحلان المقيم في الإمارات، بتغريدة نشرها أمس الثلاثاء على حسابه في "تويتر": "الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة، وهو مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم".

الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة، وهو مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) November 9, 2020

ولم يوضح دحلان الذي سبق أن أصدرت الحكومة التركية مذكرة اعتقال بحقه ما يقصده بهذا "الانعطاف الكبير".

المصدر: RT