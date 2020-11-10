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ليفني: عريقات قال لي إنه لم ينته بعد مما ولد لأجله

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ليفني: عريقات قال لي إنه لم ينته بعد مما ولد لأجله
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين الراحل صائب عريقات
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عبرت وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني الثلاثاء، عن عميق حزنها على خبر وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وكتبت على "تويتر": "لقد حزنت على وفاة صائب عريقات".

وأضافت: "كرس صائب حياته لشعبه واعتاد أن يقول إن الوصول إلى السلام هو قدري".

وتابعت: "أرسل لي رسالة نصية، قال فيها: لم أنته مما ولدت لأفعله".

وختمت: "خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته.. سنشتاق إليه".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية الحداد العام وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام حدادا على رحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقلد الراحل مناصب مختلفة خلال مسيرته النضالية، ليعرف بأنه ذاكرة فلسطين السياسية، خاصة في ما يتعلق بملف المفاوضات مع إسرائيل.

المصدر: "وكالات"

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