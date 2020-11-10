ليفني: عريقات قال لي إنه لم ينته بعد مما ولد لأجله

عبرت وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني الثلاثاء، عن عميق حزنها على خبر وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وكتبت على "تويتر": "لقد حزنت على وفاة صائب عريقات".

وأضافت: "كرس صائب حياته لشعبه واعتاد أن يقول إن الوصول إلى السلام هو قدري".

وتابعت: "أرسل لي رسالة نصية، قال فيها: لم أنته مما ولدت لأفعله".

وختمت: "خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته.. سنشتاق إليه".

I’m saddened by the death of @ErakatSaeb. Saeb dedicated his life to his people. Reaching Peace is my destiny he used to say.

Being sick, he texted me: “I’m not finished with what I was born to do”.

My deepest condolences to the Palestinians and his family. He will be missed. — ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) November 10, 2020

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية الحداد العام وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام حدادا على رحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقلد الراحل مناصب مختلفة خلال مسيرته النضالية، ليعرف بأنه ذاكرة فلسطين السياسية، خاصة في ما يتعلق بملف المفاوضات مع إسرائيل.

المصدر: "وكالات"