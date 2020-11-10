بوغدانوف في عريقات: "لقد مرت وانتهت حقبة"

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن وفاة أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، خسارة كبيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: "لقد مرت وانتهت حقبة... هذا خبر محزن للغاية، لقد كان صديقا قديما ورفيقا جيدا. عرفته على مدى 30 عاما، التقيته في أوائل 1991".

وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي