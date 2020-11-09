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غوتيرش يهنئ بايدن وهاريس

أخبار العالم العربي

غوتيرش يهنئ بايدن وهاريس
Reuters
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هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بإعلان فوزهما في الانتخابات الأمريكية.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه قال غوتيرش إن الشراكة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ركن أساسي للتعاون الدولي الضروري للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم.

وأضاف البيان أن رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير هنأ بايدن "الذي يتمتع بتاريخ طويل يتسم بدعم الأمم المتحدة".

ووصف بوزكير انتخاب كامالا هاريس بالتاريخي "باعتبارها أول امرأة ستشغل منصب نائبة الرئيس في الولايات المتحدة" وقال إن ذلك يعد "منعطفا مهما في المساواة بين الجنسين" وأعرب عن تطلعه لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعملهما معا من أجل عالم أكثر أمنا وازدهارا.

 

المصدر: RT

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