حراك "رشحناك من أجل ليبيا" يطلق حملة لانتخاب سيف الإسلام القذافي - صور

أعلن حراك "رشحناك من أجل ليبيا"، إطلاق حملته الثانية في عموم البلاد للدعوة للانتخابات تحت عنوان "نعم للانتخابات مع سيف الإسلام".

وأوضح الحراك، أن "انطلاق الحملة يأتي في إطار التزامن مع قرب موعد المفاوضات السياسية القادمة في تونس"، والتي تهدف التأكيد على مطلب الانتقال السلمي للسلطة بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأضاف: "الحملة تعتبر تجديد العهد والوفاء لمرشحها الشعبي سيف الإسلام القذافي خيارا وطنيا لا تنازل عنه وتستمر إلى اليوم الذي يسبق عقد الانتخابات".

وشدد على ضرورة "النظر إلى توصياته المقدمة للمفاوضات القادمة كونها الحل الوحيد لإنقاذ الوطن والعبور به إلى شاطئ الأمان لكل الليبيين".

وأكد، موقفة الداعم لأي تسوية سياسية تكون مخرجاتها عقد الانتخابات، وأن "سيف الإسلام قائد لمرحلة البناء والتعمير وعودة سيادة الوطن وهيبة مواطنيه في الداخل والخارج".

ودعا الحراك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تحترم حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي، إلى مساندته في أداء مهامه على أرض الوطن بكل أمن وأمان، ووضع كافة التدابير "لردع آلة القمع التي تقيد مهامه وتعرضه للخطر".

ناصر حاتم - الملف الليبي