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مصر.. نشر صورة نادرة بين السادات وجو بايدن

أخبار العالم العربي

مصر.. نشر صورة نادرة بين السادات وجو بايدن
Reuters
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نشر متحف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات التابع لمكتبة الإسكندرية في مصر، صورة تجمع بين الرئيس الراحل والمرشح لرئاسة أمريكا جو بايدن.

مصر.. نشر صورة نادرة بين السادات وجو بايدن

وقال عمرو مصطفى شلبي، مدير متحف "السادات" أن الصورة تاريخ  27 مارس 1979 بعد أن ألقى الرئيس الراحل أنور السادات كلمته في مجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

ويضم أرشيف متحف السادات لقطات فيديو أهداها التليفزيون المصري للمكتبة مجموعها 12 ساعة تضم عددا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلم السادات "أكشن بيوجرافي"، مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تذع من قبل سواء فى مصر أو بالخارج.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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