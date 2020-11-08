11 قتيلا بهجوم على مركز أمني غربي بغداد

ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن 11 شخصا بينهم 6 مدنيين قتلوا نتيجة هجوم شنه مسلحون على مركز أمني في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وأشارت المصادر إلى أن "حادث الرضوانية تمثل بهجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في المنطقة، وأن الحصيلة النهائية بلغت 5 قتلى من الصحوة و6 من المدنيين".

وأضافت المصادر: "الهجوم تم من قبل عناصر تنظيم داعش، وخلال الهجوم خرج الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار وأن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، والوضع مسيطر عليه".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا مساء الأحد النار على أحد أبراج المراقبة (برج سيد درويش)، التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

المصدر: "السومرية + رويترز"