العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3ym
هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية."
ونشرت الوكالة بيانا آخر هنآ فيه "معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية."
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.#واسpic.twitter.com/ml90eh1Cje— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2020
يتبع..