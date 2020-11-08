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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية
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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية."

ونشرت الوكالة بيانا آخر هنآ فيه "معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية."

يتبع..

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