الحوثيون يعلنون وصول سفينة محملة بالبنزين إلى الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي عن وصول سفينة محملة بالبنزين إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، كانت محتجزة من قبل التحالف العربي لمدة 7 أشهر.

ونقل موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين، عن يحيى شرف الدين نائب مدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين قوله: "السفينة "هواسا" وصلت إلى ميناء الحديدة الأحد، محملة بـ29 ألفا و619 طنا من البنزين".

ولم يتطرق شرف الدين إلى تفاصيل أخرى مرتبطة بكيفية الإفراج عن السفينة، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل التحالف العربي.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين، من شح كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

المصدر: وكالات