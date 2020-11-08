بغداد تهنئ بايدن وتدعوه للعمل على مواجهة التحديات المشتركة

هنأت وزارة الخارجية العراقية جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي، فيما أكدت ضرورة العمل على مواجهة التحديات المشتركة.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان صحفي: "أتقدم بالتهنئة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب جو بايدن، ونتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بعجلة الحوارات والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة".

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وأضاف، أن "التحديات المشتركة تدعونا لتكثيف العمل المشترك".

وقبل ذلك هنأ الرئيس العراقي برهم صالح نظيره الأميركي جو بايدن وكتب على حسابه في تويتر: "أهنئ بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، ونتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في كل الشرق الأوسط".

وفي وقت متزامن كتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر: "أتقدم بالتهاني إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف: "أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك الوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والأمن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

المصدر: RT