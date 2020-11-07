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داخلية الوفاق الليبية تتهم قوات موالية للجيش الوطني باغتيال مسؤول سابق لديها

أخبار العالم العربي

داخلية الوفاق الليبية تتهم قوات موالية للجيش الوطني باغتيال مسؤول سابق لديها
Reuters
وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا
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اتهمت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية قوات موالية للجيش الوطني الليبي، باغتيال مسؤول سابق بالوزارة.

وقال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عبر "تويتر": "العميد مبروك خلف، مدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق، في ذمة الله إثر تصفيته من قبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة اليوم".

وتابع: "ما قامت به عصابة الكاني الإجرامية من أفعال مروعة تعتبر أعمالا إرهابية، تستلزم الملاحقة محليا ودوليا وعدم الإفلات من العقاب".

وأكد أن المسؤولين عن قتل خلف "ستطولهم يد العدالة".

المصدر: RT + وكالات

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