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مصر تدين هدم إسرائيل عشرات المنازل الفلسطينية في الأغوار

أخبار العالم العربي

مصر تدين هدم إسرائيل عشرات المنازل الفلسطينية في الأغوار
Reuters Ammar Awad
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دانت الخارجية المصرية هدم إسرائيل أكثر من 70 منزلا ومبنى في قرية حمصة البقيعة في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن "هذا الإجراء يعد انتهاكا واضحا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني".

وأكد حافظ أن "تلك الممارسات الإسرائيلية تفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات الكبيرة ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس كورونا فضلا عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

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وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قال إن إسرائيل نفذت أكبر عملية هدم في منطقة الأغوار الفلسطينية، وأن الهدم طال 70 منشأة وحظائر للماشية، وترك 80 مواطنا بلا مأوى.

المصدر: وكالات

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