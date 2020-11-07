الجزائر.. حرائق ضخمة تجتاح مدنا عدة (صور + فيديو)

نشبت العديد من الحرائق في غابات وأحراج مدن وهران وتيبازة وتلمسان وبجاية بالجزائر، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول سببها وما إذا كانت بفعل فاعل.

وتداول المتصفحون صورا وفيديوهات كثيرة لحرائق نشبت في الوقت نفسه والتهمت مئات الهكتارات عبر ولايات غرب ووسط البلاد.

🔴📌 النيران تلتهم غابات جبال مهابة قوراية غرب تيبازة و عائلات تغادر منازلها بالقرى والمداشر المحيطة بالنيران ...؟ 🔴دوار... Publiée par ‎Tout sur Tipasa كل شيء عن تيبازة‎ sur Vendredi 6 novembre 2020

وقال موقع التلفزيون الجزائري إن الحرائق "مجهولة الأسباب" حاليا، منوها بالتدخل السريع لرجال الإطفاء.

وكان مسؤولون في الحكومة الجزائرية أشاروا في وقت سابق إلى أن الكثير من الحرائق "مفتعلة" وتهدف إلى تأجيج الغضب الشعبي وزرع الفوضى.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية