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الجزائر.. استئناف صلاة الجمعة بعد 8 أشهر من تعليقها

أخبار العالم العربي

الجزائر.. استئناف صلاة الجمعة بعد 8 أشهر من تعليقها
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استؤنفت صلاة الجمعة في الجزائر بعد نحو ثمانية أشهر من تعليقها، في إطار قيود مكافحة فيروس كورونا.

وفتحت أبواب جامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، ليحتضن أول صلاة جمعة شارك فيها 10 آلاف مصلّ.

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افتتاح جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد في العالم
افتتاح جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد في العالم

وأعادت الجزائر تدريجيا فتح المساجد التي تتجاوز طاقة استيعابها ألف مصل منذ منتصف أغسطس على وقع تراجع تفشي وباء كوفيد-19.

لكن عقب أسابيع من الانخفاض البطيء، عاد عدد الإصابات للارتفاع، فيما يتحدث الخبراء عن بدء موجة وبائية ثانية.

وسجلت الجزائر نحو 61 ألف إصابة بكورونا بينها 2024 وفاة، منذ فبراير وفق الأرقام الرسمية.

المصدر: أ ف ب

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