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السعودية.. مواطن يستغل ثغرة إلكترونية ويصرف 39 مليون ريال

أخبار العالم العربي

السعودية.. مواطن يستغل ثغرة إلكترونية ويصرف 39 مليون ريال
Reuters Kacper Pempel
صورة تعبيرية
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أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، تلقيها بلاغا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بصرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت في الصندوق.

وأشار مصدر في الهيئة إلى أنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليونا و806 آلاف و991 ريالا.

وتبين بعد إجراء التحقيقات قيام أحد المواطنين باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ"هدف"، وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة وإعادة استخدامها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له.

المصدر: "وكالات سعودية"

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