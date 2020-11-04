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الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 6 أغسطس

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 6 أغسطس
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 6 أغسطس الماضي.

وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 59527 حالة.

كما تم تسجيل 10 وفيات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1999، فيما يتواجد 50 مريضا بوحدات العناية المركزة.

في المقابل، تماثل 230 شخصا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 41001.

المصدر: وكالات

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