المغرب يسجل أثقل حصيلة وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 74 وفاة و4495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات منذ بدء التفشي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها سجلت أيضا 3808 حالات تعاف.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 229565، منها 3900 وفاة، إضافة إلى 189909 حالات تماثلت للشفاء.

وكان أعلى معدل وفيات يومي سابق سجله المغرب في 23 أكتوبر الماضي، وبلغ 73 حالة وفاة، بينما سجل أعلى معدل إصابات في 29 أكتوبر الماضي، وبلغ 4320 حالة.

المصدر: وكالات