العراق.. متطوعون يسعون لإعادة المسيحيين إلى الموصل

قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من المتطوعين العراقيين يسعون إلى إعادة المسيحيين إلى مدينة الموصل بعد ثلاث سنوات على تحريرها من تنظيم "داعش".

ونقلت الوكالة في تقرير لها، عن الأب رائد عادل مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في الموصل إنه كان هناك 45 ألف مسيحي يعيشون في الموصل حتى سقوط صدام حسين عام 2003، واستمر تناقص عددهم حتى فر المسيحيون المتبقون من المنطقة عندما استولى تنظيم "داعش" على المدينة في يونيو 2014.

ومنذ تحرير الموصل يقدم فريق (سواعد موصلية) التطوعي خدمات بينها الدعم الغذائي الطارئ وجمع تبرعات لإعادة بناء البيوت الخاصة بالفقراء من سكان المدينة، وبتنظيف الكنيسة ويرغب المتطوعون في دعم جهود المجتمع المسيحي المحلي لترميم الممتلكات المتضررة وطمأنة المسيحيين الفارين.

وقال الأب عادل: "أكيد بعد تحرير المدينة من عصابات (تنظيم) داعش الإرهابي صار هناك فكر جديد حتى لدى أهل المدينة الأصليين من المسلمين، وهذا اللي شجع بالحقيقة على أن يكون هناك عودة للمسيحيين وإن كانت عودة متواضعة ضعيفة، لكن نقدر نقول هذا صعود الدرج الأول في السلم الطويل".



وأضاف الأب عادل أن "زهاء 50 أُسرة مسيحية فقط عادت للعيش في المدينة حتى الآن على الرغم من أن المزيد يأتون للعمل أو الدراسة كل يوم عبورا من إقليم كردستان شمال العراق حيث لجأوا منذ عام 2014".

المصدر: "رويترز"