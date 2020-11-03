وفاة نائب أردني سابق إثر حادث سير

توفى النائب الأردني السابق يحيى السعود إثر حادث سير وانقلاب مركبته على الطريق الصحراوي جنوب المملكة.

وذكرت وسائل إعلام اردنية أن السعود كان عائدا من محافظة الطفيلة، وقد نقل إلى مستشفى الكرك الحكومي، ومنه إلى "مستشفى الأمير علي" العسكري، حيث فارق الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، وكان برفقته شقيقه، ونجليه، وهم يتلقون العلاج في المستشفى.

النائب السابق من مواليد 1965 وهو متزوج ويحمل درجة الماجستير في القانون.

وكان السعود نائبا لعدة دورات نيابية عن الدائرة الثانية في العاصمة الأردنية عمان.

المصدر: وسائل إعلام أردنية