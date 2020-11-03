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النيران تلتهم أكثر من 1000 شجرة مثمرة في ولاية المدية بالجزائر

أخبار العالم العربي

النيران تلتهم أكثر من 1000 شجرة مثمرة في ولاية المدية بالجزائر
Reuters
حريق في الجزائر. أرشيف.
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التهمت النيران التي اندلعت الاثنين في تابلاط بولاية المدية، في شمال وسط الجزائر، 1050 شجرة مثمرة و8 هكتارات من الأراضي الغابية والفلاحية المجاورة حسب دوائر الحماية المدنية المحلية.

 وقالت هذه الأخيرة إن تدخلها حوالي  الثالثة والنصف بعد الظهر في منطقة أولاد رابح، حيث اندلعت الحرائق، جاء في الوقت المناسب وإلا لكانت الكارثة أعظم لو امتدت النيران إلى الأراضي والقرى المجاورة. وأكدت عدم وقوع خسائر بشرية.

 

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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