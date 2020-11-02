مصر تسجل 189 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 189 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 107925 والوفيات إلى 6291.

كما أفاد مجاهد بخروج 97 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 99652 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT