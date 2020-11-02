بعد إصابته بكورونا.. إجراءات لنقل الإمام الصادق المهدي إلى الإمارات

كشف حزب الأمة القومي السوداني، عن إجراءات تجري لنقل الإمام الصادق المهدي نهاية هذا اليوم لدولة الإمارات، على الرغم من تفضيله شخصيا الاستمرار في المداواة بمستشفى علياء الوطني.

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وقال الحزب في بيان: "على الرغم من استقرار حالة الصادق المهدي بمستشفى علياء، واستجابته للعلاجات، وتلقيه العناية الطبية اللائقة، رأت مؤسستا الحزب الدعوية والسياسية نقله بطائرة خاصة إلى الإمارات".

وأعلن "حزب الأمة القومي" يوم 219 أكتوبر أن الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، أصيب بفيروس كورونا.

وقال الحزب: "أصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأجري له فحص كوفيد – 19، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية".

والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس "حزب الأمة القومي"، ويبلغ من العمر 85 عاما.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية