الإصابات النشطة بكورونا في السعودية تتراجع إلى 8000 حالة

أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأحد، عن رصد 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة حتى الآن أصبح بذلك 347656 ، بينها 5420 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (374) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (18) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (394) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (334,236) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Z0aBeRueoH — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 1, 2020

وتراجع عدد الإصابات النشطة بالفيروس التاجي في البلاد إلى ثمانية آلاف تحديدا، منها 771 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 394 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 334236 شخصا.

المصدر: RT