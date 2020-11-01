وفاة قائد القوات الخاصة في "الجيش الوطني الليبي" (فيديو)

توفي اليوم الأحد، اللواء ونيس بوخمادة، آمر إدارة القوات الخاصة التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأظهر تسجيل فيديو لحظة سقوط اللواء ونيس بو خمادة مغشيا عليه قبل وفاته بقليلا، عندما كان يقلي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقى بنينا شرقي مدينة بنغازي.

وبوخمادة هو قائد القوات الخاصة الليبية، ويعد أحد أبرز أعمدة "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وقاد اللواء بوخمادة جهودا كبيرة في توحيد كتائب القوات الخاصة (الصاعقة)، تحت راية "الجيش الوطني الليبي"، عقب إطلاق عملية الكرامة عام 2014.

RT

المصدر: RT + وكالات