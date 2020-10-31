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اليمن يتضامن مع تركيا ويقدم مواساته لأسر ضحايا زلزال إزمير

أخبار العالم العربي

اليمن يتضامن مع تركيا ويقدم مواساته لأسر ضحايا زلزال إزمير
وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي
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أعربت الحكومة اليمنية، عن تعازيها لتركيا حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير أمس الجمعة متسببا بوفاة وإصابة المئات.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، "تضامن اليمن مع تركيا في هذه الكارثة الأليمة"، معربة في الوقت ذاته عن أصدق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع في بحر إيجه، الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى. وتسبب الزلزال بسقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من المباني.

المصدر: وكالة "سبأ"

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