الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 5 من أسراهم في مأرب بوساطة محلية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم السبت، عن إطلاق سراح 5 من أسراهم في صفقة تبادل بينهم وبين القوات الحكومية في محافظة مأرب، تمت بجهود محلية.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى عبر تغريدة في موقع "تويتر": "تم اليوم تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية، في عملية تبادل (مع الحكومة) في جبهة مأرب بجهود محلية".

بعون الله وتوفيقه تم اليوم السبت 14/3/1442 الموافق 31/10/2020 تحرير (خمسة) من ٲسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة مارب بجهود محلية..

ونسٲل الله الفرج لبقية الٲسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) October 31, 2020

فيما لم يصدر أي تعليق من قبل القوات الحكومية في محافظة مأرب حتى اللحظة، لتأكيد الخبر أو نفيه.

وخلال الأعوام الماضية نجحت الوساطات التي يقودها زعماء قبلييون في الإفراج عن أكثر من 2500 أسير من الجانبين حتى أواخر العام 2019، وفق ما ذكرت بعض المواقع المحلية المحايدة.

المصدر: RT