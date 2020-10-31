البعثة الأممية: اجتماعات اللجنة العسكرية تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) من 2 حتى 4 نوفمبر المقبل الجولة الخامسة من المحادثات للمرة الأولى داخل ليبيا وذلك في مدينة غدامس (600 كيلومتر جنوب غربي طرابلس).

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صحفي يوم السبت: "هذه الجولة من المحادثات تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف".

ووفق البيان، تلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وسيبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات