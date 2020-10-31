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الكشف عن حقيقة فيديو "سرقة تركيا أشجار زيتون من عفرين"

أخبار العالم العربي

الكشف عن حقيقة فيديو
Reuters Khalil Ashawi
قوات تركية في عفرين - صورة أرشيفية
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو قيل إنه يظهر عملية نقل تركيا لأشجار زيتون تم اقتلاعها في منطقة عفرين السورية.

ويظهر الفيديو الذي نشر اليوم السبت على صفحة MED POST في "فيسبوك" شاحنات تنقل أشجارا في منطقة صحراوية.

وزعمت الصفحة أن الجيش التركي اقتلع تلك الأشجار في عفرين ونقلها إلى الأراضي التركية لإعادة زراعتها هناك.

لكن صحة هذه الفيديو لم تثبت، إذ تبين أنه سجل ليس في سوريا أو تركيا بل في السعودية.

وظهر هذا الفيديو مؤخرا على حساب عبدالله المسند، وهو أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية.

واصطحب هذا الفيديو بالتعليق: "كانت المشاهد والتجارب لنقل الأشجار في دول متقدمة تعرضونها هنا، والآن باتت في أرضنا تصور، ومشاريع خضراء تسابق الزمن لتعوض ما فات من سنين وعقود آليته كانت: ازرع ثم اقطع .. والله المستعان".

المصدر: RT

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