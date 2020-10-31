علاء مبارك ينشر فيديو لوالده ينتقد فيه الإساءة للنبي محمد

أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، نشر مقطع فيديو لوالده انتقد فيه قبل سنوات الإساءة للنبي محمد، بذريعة حرية التعبير.

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وقال حسني مبارك في الفيديو المتداول إن "الإساءات للنبي محمد تتوارى وراء حرية التعبير والصحافة، وتتحدى مشاعر المسلمين".

ودعا مبارك حينها إلى "التصدي لمن يتطاول على ديننا ونبينا ويستخف بمشاعرنا ومقدساتنا".

وأضاف الرئيس المصري الراحل قائلا: "كفاكم حديثا عن حوار الثقافات والحضارات والأديان وكفاكم تذرعا بحرية التعبير والصحافة وحاذروا من المضي في طريق سيؤدي بنا وبكم لمنزلقات خطرة... نقول لهم: أن هذا التطاول لن ينال من الرسول الكريم فلقد تعرض للإساءة في حياته وبعد رحيله حاربه الكفار والمشركون استهدفه العديد... ولم تنتقص من مكانته ومكانته الرفيعة محاولة الإٍساءة إليه من بعض الجهلاء والمتطرفين والساعين للشهرة الرخيصة".

شكراً على هذا المقطع استاذ كريم . https://t.co/aDWf7becLn — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 30, 2020

المصدر: RT