الإمارات تشكل لجنة وطنية لإدارة مرحلة التعافي من جائحة كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة وطنية ستتولى إدارة مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كوفيد-19" في الإمارات أن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة "كوفيد-19"، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن أحمد الجابر، يأتي بهدف "تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من الأزمة من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات، بالإضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع".

وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية، منها وزارات الدفاع والصحة والخارجية والاقتصاد والمالية وغيرها.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن اختصاصات اللجنة الجديدة تشمل "وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد الجائحة، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي، إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها".

وسجلت الإمارات 1172 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها 131508 إصابات مؤكدة، منها 490 حالة وفاة.

المصدر: وام