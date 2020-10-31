إصابة أكثر من 20 شخصاً بانفجار انبوب غاز بجنوب العراق (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p21s
أعلنت السلطات المحلية في محافظة المثنى بجنوب العراق، اليوم السبت، عن وقوع انفجار في انبوب ينقل الغاز من محافظة البصرة إلى المحافظات العراقية الأخرى.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن "20 شخصاً أصيبوا بالانفجار، بينهم عناصر من الحشد الشعبي، بسبب قرب مقرهم من الانبوب".
من جهته قال مراسل RT، إن "محافظ المثنى وجه بفتح لجنة تحقيقية بالحادث"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إخماد الحريق" الذي سببه الانفجار.
المصدر: RT + واع