السراج يعزي أردوغان في ضحايا زلزال إزمير

أعرب رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازييه بضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غرب تركيا.

وحسب الصفحة الرسمية للسراج بموقع "فيسبوك"، أكد السراج خلال مكالمة هاتفية مساء اليوم عن "تضامن الشعب الليبي ووقوفه إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذا الوقت العصيب الذي شهد وقوع زلزال عنيف بمدينة أزمير".

وعبر السراج عن تعازيه ومواساته لأردوغان "والشعب التركي الشقيق ولأسر المتوفين جراء الزلزال، داعيا الله أن يعجل بشفاء المصابين وأن يحفظ الشعب التركي الشقيق من كل سوء".

ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح في تركيا الجمعة بعدما ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر الساحل الغربي للبلاد ومناطق من اليونان، بحسب وكالة إدارة الكوارث التركية.

المصدر: RT